«Витязь» одержал победу над «Динамо» и прервал шестиматчевую победную серию москвичей

Хоккей 08 декабря 2018 20:04 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла в Подольске.

Хоккеисты «Витязя» нанесли поражение московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1).

В составе победителей отличились Александр Семин и Миро Аалтонен. У гостей шайбу забросил Иван Игумнов.

Таким образом, «Витязь», набрав 35 очков, вышел на 8-е место в таблице Западной конференции, а москвичи расположились строчкой выше.

В следующем матче «Витязь» 10 декабря сыграет с минским «Динамо», а команда Владимира Крикунова в тот же день сыграет против СКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» – «Динамо» – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы: Игумнов (Койвисто, Панкратов), 01:54 – 0:1. Семин (бол., Евсеенков), 21:06 – 1:1. Аалтонен (Шинкевич, Рендулич), 23:48 — 2:1.