Глава СДК КХЛ – о дисквалификации Каюмова : Все по букве закона. Судей нельзя трогать

Хоккей 08 декабря 2018 20:33 Источник: Чемпионат.com Автор: Гичунцев Артур

Глава спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о дисквалификации форварда «Локомотива» Артура Каюмова на 13 матчей.

"Каюмова наказали не жёстко, а по регламенту. Восемь игр он получил за судью, четыре игры – за удар в голову. И одна игра добавилась автоматом, так как два больших штрафа идут автоматом.

Специально ли он бил судью? Специально был удар. Но я не знаю, специально ли он попадал в судью или он хотел ударить того игрока, который его обидел. Но удар был нанесён осознанно. Если бы он попал в игрока – было бы одно наказание, но он попал в судью. Значит, другое наказание. Если бы он осознанно бил судью, то получил бы 10 игр, а не восемь.

Всё по букве закона и регламенту. Судей нельзя трогать. Это закон везде, во всём спорте. Такие вещи в любом спорте жёстко наказываются", – сказал Каменский "Чемпионату".