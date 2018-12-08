Глава СДК КХЛ – о дисквалификации Каюмова : Все по букве закона. Судей нельзя трогать - Советский спорт
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    • Хоккей08 декабря 2018 20:33Источник: Чемпионат.comАвтор: Гичунцев Артур

    Глава СДК КХЛ – о дисквалификации Каюмова : Все по букве закона. Судей нельзя трогать

    Глава спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о дисквалификации форварда «Локомотива» Артура Каюмова на 13 матчей.

    "Каюмова наказали не жёстко, а по регламенту. Восемь игр он получил за судью, четыре игры – за удар в голову. И одна игра добавилась автоматом, так как два больших штрафа идут автоматом.

    Специально ли он бил судью? Специально был удар. Но я не знаю, специально ли он попадал в судью или он хотел ударить того игрока, который его обидел. Но удар был нанесён осознанно. Если бы он попал в игрока – было бы одно наказание, но он попал в судью. Значит, другое наказание. Если бы он осознанно бил судью, то получил бы 10 игр, а не восемь.

    Всё по букве закона и регламенту. Судей нельзя трогать. Это закон везде, во всём спорте. Такие вещи в любом спорте жёстко наказываются", – сказал Каменский "Чемпионату".

    #кхл#хк локомотив
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