В КХЛ рассказали о состоянии арбитра, получившего удар от Каюмова

Хоккей 08 декабря 2018 20:59 Источник: Чемпионат.com Автор: Гичунцев Артур

Инцидент произошел в матче с «Йокеритом».

Континентальная хоккейная лига рассказала о состоянии арбитра Ивана Дедюли, получившего удар от форварда «Локомотива» Артура Каюмова.

"Врачи диагностировали сотрясение головного мозга. Судья И. Дедюля пропустит минимум две недели. О точных сроках восстановления трудоспособности можно будет говорить после дополнительного медицинского обследования по месту пребывания в городе Минске", – сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.

Ранее сообщалось, что игрок будет наказан пропуском 13 матчей, а также денежным штрафом в размере трехсот тысяч рублей.