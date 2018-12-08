В КХЛ рассказали о состоянии арбитра, получившего удар от Каюмова - Советский спорт
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    • Хоккей08 декабря 2018 20:59Источник: Чемпионат.comАвтор: Гичунцев Артур

    В КХЛ рассказали о состоянии арбитра, получившего удар от Каюмова

    Инцидент произошел в матче с «Йокеритом».

    Континентальная хоккейная лига рассказала о состоянии арбитра Ивана Дедюли, получившего удар от форварда «Локомотива» Артура Каюмова.

    "Врачи диагностировали сотрясение головного мозга. Судья И. Дедюля пропустит минимум две недели. О точных сроках восстановления трудоспособности можно будет говорить после дополнительного медицинского обследования по месту пребывания в городе Минске", – сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.

    Ранее сообщалось, что игрок будет наказан пропуском 13 матчей, а также денежным штрафом в размере трехсот тысяч рублей.

    #кхл#хк локомотив
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