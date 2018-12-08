Дэвид Немировски: Мы забили свои моменты, а «Нефтехимик» - не смог, и это привело к счету 4:0

Хоккей 08 декабря 2018 21:19 Источник: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (5:3).

- Всегда хорошее подспорье, когда ты начинаешь так быстро. Мы забили свои моменты, а соперник - не смог, и это привело к счету 4:0. В конце второго периода мы позволили сопернику вернуться в игру, и это стало большой ошибкой. Это будет большой урок ребятам. Нельзя так играть, независимо от того, какой счет. Хорошо, что заработали два очка. Надеюсь, такая игра чему-нибудь научит нас, - приводит слова специалиста официальный сайт «Торпедо».