Дэвид Немировски: Мы забили свои моменты, а «Нефтехимик» - не смог, и это привело к счету 4:0 - Советский спорт
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    • Хоккей08 декабря 2018 21:19Источник: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

    Дэвид Немировски: Мы забили свои моменты, а «Нефтехимик» - не смог, и это привело к счету 4:0

    Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (5:3).

    - Всегда хорошее подспорье, когда ты начинаешь так быстро. Мы забили свои моменты, а соперник - не смог, и это привело к счету 4:0. В конце второго периода мы позволили сопернику вернуться в игру, и это стало большой ошибкой. Это будет большой урок ребятам. Нельзя так играть, независимо от того, какой счет. Хорошо, что заработали два очка. Надеюсь, такая игра чему-нибудь научит нас, - приводит слова специалиста официальный сайт «Торпедо».

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