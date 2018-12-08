Шайба Проворова помогла «Филадельфии» разгромить «Баффало»

Хоккей 08 декабря 2018 23:54 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Филадельфии» переиграли «Баффало» в гостевом матче регулярного чемпионата со счетом 6:2.

В составе «Сэйбрз» дублем отметился Джек Айкел (5-я и 13- я минуты). У «Флайерз» заброшенными шайбами отличились Джеймс ван Римсдайк (13), Иван Проворов (31-я минута), Клод Жиру (43), Уэйн Симмондс (49), Дэйл Уис (50) и Трэвис Конечны (51).

После этой победы «Филадельфия» набрала 27 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Баффало» с 38 очками располагается на третьей строчке.

В следующем матче «Филадельфия» на выезде встретится с «Виннипегом», а «Баффало» на своем льду примет «Лос-Анджелес».