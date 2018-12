Щербак забил гол в первой игре за «Лос-Анджелес»

В домашнем матче против «Вегаса» Щербак отметился точным броском на девятой минуте.

Эта встреча стала дебютной для форварда в составе «Кингз», которые забрали россиянина с драфта отказов.

Добавим, что после второго периода «Лос-Анджелес» введет со счетом 3:1.

First game with his new team. First goal with his new team.



Well done, @nikscherbak. pic.twitter.com/1phVvfZuF8