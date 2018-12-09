Щербак забил гол в первой игре за «Лос-Анджелес»

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Никита Щербак отметился первой заброшенной шайбой в текущем сезоне НХЛ.
В домашнем матче против «Вегаса» Щербак отметился точным броском на девятой минуте.
Эта встреча стала дебютной для форварда в составе «Кингз», которые забрали россиянина с драфта отказов.
Добавим, что после второго периода «Лос-Анджелес» введет со счетом 3:1.
First game with his new team. First goal with his new team.— NHL (@NHL) 8 декабря 2018 г.
Well done, @nikscherbak. pic.twitter.com/1phVvfZuF8