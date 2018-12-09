Щербак забил гол в первой игре за «Лос-Анджелес» - Советский спорт
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    • Хоккей09 декабря 2018 01:58Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

    Щербак забил гол в первой игре за «Лос-Анджелес»

    Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Никита Щербак отметился первой заброшенной шайбой в текущем сезоне НХЛ.

    В домашнем матче против «Вегаса» Щербак отметился точным броском на девятой минуте.

    Эта встреча стала дебютной для форварда в составе «Кингз», которые забрали россиянина с драфта отказов.

    Добавим, что после второго периода «Лос-Анджелес» введет со счетом 3:1.

    #нхл#хк лос-анджелес кингз#щербак никита
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