Щербак забил гол в первой игре за «Лос-Анджелес»

Хоккей 09 декабря 2018 01:58 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Никита Щербак отметился первой заброшенной шайбой в текущем сезоне НХЛ.

В домашнем матче против «Вегаса» Щербак отметился точным броском на девятой минуте.

Эта встреча стала дебютной для форварда в составе «Кингз», которые забрали россиянина с драфта отказов.

Добавим, что после второго периода «Лос-Анджелес» введет со счетом 3:1.