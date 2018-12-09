Стэмкос, Жиру и Холтби - три звезды дня в НХЛ

Хоккей 09 декабря 2018 11:34 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

В НХЛ назвали тройку лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня в регулярном чемпионате.

На первое место лига поставила нападающего «Тампа-Бэй» Стивена Стэмкоса, который в матче против «Колорадо» (7:1) забросил две шайбы и сделал две результативные передачи.

Второй звездой дня назван капитан «Филадельфии» Клод Жиру, забросивший шайбу и отдавший три результативные передачи в матче с «Баффало» (6:2).

Замкнул тройку лучших дня вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби. Голкипер в матче с «Коламбусом» (4:0) он отразил все 28 бросков по своим воротам.