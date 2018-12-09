Стэмкос, Жиру и Холтби - три звезды дня в НХЛ - Советский спорт
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    • Хоккей09 декабря 2018 11:34Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    Стэмкос, Жиру и Холтби - три звезды дня в НХЛ

    В НХЛ назвали тройку лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня в регулярном чемпионате.

    На первое место лига поставила нападающего «Тампа-Бэй» Стивена Стэмкоса, который в матче против «Колорадо» (7:1) забросил две шайбы и сделал две результативные передачи.

    Второй звездой дня назван капитан «Филадельфии» Клод Жиру, забросивший шайбу и отдавший три результативные передачи в матче с «Баффало» (6:2).

    Замкнул тройку лучших дня вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби. Голкипер в матче с «Коламбусом» (4:0) он отразил все 28 бросков по своим воротам.

    #стэмкос стивен#жиру клод#холтби брэйден#нхл
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