Шумаков подписал пробный контракт с клубом АХЛ

Хоккей 09 декабря 2018 13:12 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Российский нападающий Сергей Шумаков заключил пробный контракт с командой АХЛ «Спрингфилд Тандербердс», которая является фарм-клубом «Флориды Пантерз».

Фамилия россиянина уже появилась в составе на официальном сайте команды.

Ранее Шумаков прошел процедуру драфта отказов и расторг контракт с «Вашингтоном». В составе «Кэпиталз» он не провел ни одного официального матча в НХЛ и выступал только в АХЛ, где в 10 матчах набрал 4 (3+1) балла за результативность.

Напомним, 27 августа Шумаков расторг контракт с действующим вице-чемпионом КХЛ ЦСКА, но армейцы сохранили права на хоккеиста в КХЛ.