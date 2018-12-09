«Автомобилист» обыграл «Куньлунь» в домашнем матче

Хоккей 09 декабря 2018 17:24 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Екатеринбурге состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ.

«Автомобилист» на своем льду принимал «Куньлунь Ред Стар». Матч закончился победой хозяев со счетом 5:3 (0:2, 3:0, 2:1).

В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Анатолий Голышев, Франсис Паре, Максим Рассейкин, Степан Хрипунов и Стефан Да Коста, поразивший пустые ворота. У гостей отличились Вели-Матти Савинайнен, Патрик Лунд и Томаш Мертл.

«Автомобилист» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея 61 очко. «Куньлунь» с 35 баллами идет на восьмой позиции.

В следующем матче клуб из Екатеринбурга примет «Спартак» 10 декабря. Пекинский клуб 12 декабря сыграет дома с «Барысом».