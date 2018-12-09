Хоккей 09 декабря 2018 19:48 Источник: «Советский спорт»

ЦСКА всухую обыграл «Салават Юлаев», одержав 18-ю победу подряд

В составе московского клуба заброшенными шайбами отметились Грег Скотт (28-я минута), Константин Окулов (47) и Линден Вей (59).

Отметим, что голкипер армейцев Илья Сорокин отразил 27 бросков и записал на свой счет шестой «сухой» матч в текущем сезоне.

После этой победы ЦСКА набрал 66 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев», имея в активе 44 балла, занимает шестое место на «Востоке».

В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет против «Витязя», а «Салават Юлаев» в гостях встретится с «Йокеритом».