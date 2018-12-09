«Йокерит» вырвал победу у «Северстали» в гостях

Хоккей 09 декабря 2018 19:58 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Череповце состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ.

«Северсталь» на домашнем льду принимала «Йокерит». Матч закончился победой финской команды со счетом 4:3 (0:0, 2:3, 2:0).

Дубль в составе «Северстали» оформил Илья Хохлов, еще одну шайбу забросил Юрий Трубачев. У «Йокерита» шайбы забросили Алекс Грант, Сакари Маннинен, Брайан О'Нилл и Ессе Йоэнсуу.

«Йокерит» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Северсталь» идет на 10-й позиции.

Следующий матч «Северсталь» проведет на выезде 11 декабря против московского «Динамо», а «Йокерит» в этот же день примет «Салават Юлаев».