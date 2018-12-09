«Йокерит» вырвал победу у «Северстали» в гостях - Советский спорт
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    • Хоккей09 декабря 2018 19:58Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    «Йокерит» вырвал победу у «Северстали» в гостях

    В Череповце состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ.

    «Северсталь» на домашнем льду принимала «Йокерит». Матч закончился победой финской команды со счетом 4:3 (0:0, 2:3, 2:0).

    Дубль в составе «Северстали» оформил Илья Хохлов, еще одну шайбу забросил Юрий Трубачев. У «Йокерита» шайбы забросили Алекс Грант, Сакари Маннинен, Брайан О'Нилл и Ессе Йоэнсуу.

    «Йокерит» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Северсталь» идет на 10-й позиции.

    Следующий матч «Северсталь» проведет на выезде 11 декабря против московского «Динамо», а «Йокерит» в этот же день примет «Салават Юлаев».

    #хк йокерит#хк северсталь#кхл
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