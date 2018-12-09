Константин Окулов: ЦСКА не чувствует себя непобедимым - Советский спорт
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    • Хоккей09 декабря 2018 21:06Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Константин Окулов: ЦСКА не чувствует себя непобедимым

    ЦСКА одержал 18-ю победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв дома «Салават Юлаев» со счетом 3:0.

    Форвард ЦСКА Константин Окулов подвел итог матча, в котором он стал автором второй шайбы армейцев.

    «Много игр подряд идет, мы много эмоций потратили, и предыдущая игра с «Авангардом» была очень хорошая, так что здесь мы из себя доставали последние силы. Удачно забили свои голы, «пять на четыре» забили, сейчас отдохнем и будем работать. Мой гол? Макс Шалунов здорово выиграл «точку», а я здорово попал. Нет, это не заготовка, мы не пробовали такое делать, не обсуждали - такое редко наигрывается.

    Не чувствуем себя непобедимыми из-за наших результатов. Все в один момент может перевернуться, быстро в другую сторону развернуться. Так что каждый матч надо выходить и доказывать, что мы заслуживаем свое место на вершине. Как говорится, падать легко, а вот подниматься тяжело», - цитирует Окулова «Р-Спорт».

    После этой победы ЦСКА набрал 66 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче армейцы на выезде сыграют против «Витязя».

    #хк цска#окулов константин#хк салават юлаев#кхл
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