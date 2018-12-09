Игорь Никитин: В принципе, игра с «Салаватом» была до забитого гола

Хоккей 09 декабря 2018 21:38 Источник: ХК «Салават Юлаев»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:0).

- Много работали, где-то ошибались, но Сорокин помогал и за счет командной работы выручали, подстраховывали друг друга. В принципе, игра была до забитого гола. Мы его первыми забили, и уже было не то, что легче, но можно ловить соперника на контратаках, - цитирует Никитина пресс-служба «Салавата Юлаева».

Добавим, что после этой победы ЦСКА набрал 66 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче армейцы на выезде сыграют против «Витязя».