Игорь Никитин: В принципе, игра с «Салаватом» была до забитого гола - Советский спорт
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    • Хоккей09 декабря 2018 21:38Источник: ХК «Салават Юлаев»

    Игорь Никитин: В принципе, игра с «Салаватом» была до забитого гола

    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:0).

    - Много работали, где-то ошибались, но Сорокин помогал и за счет командной работы выручали, подстраховывали друг друга. В принципе, игра была до забитого гола. Мы его первыми забили, и уже было не то, что легче, но можно ловить соперника на контратаках, - цитирует Никитина пресс-служба «Салавата Юлаева».

    Добавим, что после этой победы ЦСКА набрал 66 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче армейцы на выезде сыграют против «Витязя».

    #кхл#хк цска#никитин игорь#хк салават юлаев
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