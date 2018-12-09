Николай Цулыгин: В матче с ЦСКА не хватило свежести при игре в большинстве

Хоккей 09 декабря 2018 21:45 Источник: ХК «Салават Юлаев»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:3).

- Мы упирались два периода, что-то получалось, что-то - нет. Не хватило свежести при игре в большинстве, не смогли ничего создать, соответственно, из-за этого проиграли. Вторую шайбу пропустили со вбрасывания, а третий гол, после отмененного, уже больше опустошение ребят и ошиблись на пятаке, проиграли борьбу. Готовимся к следующей игре».

- В четырех матчах с лидерами – ноль забитых шайбах, хотя моменты создаете. Какой-то комплекс или стечение обстоятельств?

- Не думаю, что это какой-то комплекс. Просто, когда играешь с такими командами, надо забивать не только красивые и чистые голы. Мы разговаривали с командой, здесь должны трудовые голы, пойти на пятак, где-то добить-затолкать. Когда последние игры играли, как раз не с лидерами, это получилось, но к сожалению, с хорошими командами пока не получается. Мы над этим работаем, идем вперед, понимание есть. Думаю, если стараться и трудиться, то все придет, - цитирует специалиста пресс-служба «Салавата Юлаева».

Добавим, что «Салават Юлаев», имея в активе 44 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче команда Николая Цулыгина в гостях встретится с «Йокеритом».