Андрей Мартемьянов: «Куньлунь» мгновенно использовал наши ошибки

Хоккей 09 декабря 2018 21:50 Источник: ХК «Автомобилист»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:3).

- Хотелось бы поблагодарить нашу команду за проявленный характер. Соперник мгновенно использовал наши ошибки. Команда играющая, команда мастеровитая, очень хорошо играет в атаке. Сегодня у парней глаза очень сильно горели, мы хотели выиграть, мы этой победы добились. Не смотря на то, что команда соперника играла в усеченном составе, игра была жесткая, была борьба характеров. Эти два очка очень важны для нас.

- Какие слова сказали команде после первого периода?

- Никаких. Просто посмотрел парням в глаза. Буквально два-три слова. Меньше минуты говорил, как нужно сыграть, команда поняла меня и стала выполнять, - приводит слова Мартемьянова пресс-служба «Автомобилиста».