Андрей Мартемьянов: «Куньлунь» мгновенно использовал наши ошибки - Советский спорт
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    • Хоккей09 декабря 2018 21:50Источник: ХК «Автомобилист»

    Андрей Мартемьянов: «Куньлунь» мгновенно использовал наши ошибки

    Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:3).

    - Хотелось бы поблагодарить нашу команду за проявленный характер. Соперник мгновенно использовал наши ошибки. Команда играющая, команда мастеровитая, очень хорошо играет в атаке. Сегодня у парней глаза очень сильно горели, мы хотели выиграть, мы этой победы добились. Не смотря на то, что команда соперника играла в усеченном составе, игра была жесткая, была борьба характеров. Эти два очка очень важны для нас.

    - Какие слова сказали команде после первого периода?
    - Никаких. Просто посмотрел парням в глаза. Буквально два-три слова. Меньше минуты говорил, как нужно сыграть, команда поняла меня и стала выполнять, - приводит слова Мартемьянова пресс-служба «Автомобилиста».

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