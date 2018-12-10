Андрей Разин: Очень уважительно отнеслись к «Йокериту» в первом периоде, многое позволяли - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    окончен
    Зенит
    Рубин
    1
    2
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    2-й тайм
    Милан
    Торино
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    2-й тайм
    Бетис
    Райо Вальекано
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    перенесён
    Сент-Этьен
    Марсель
    0
    0
    • Хоккей10 декабря 2018 00:19Источник: ХК «Северсталь»

    Андрей Разин: Очень уважительно отнеслись к «Йокериту» в первом периоде, многое позволяли

    Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (3:4).

    - Очень уважительно отнеслись к сопернику в первом периоде, многое позволяли. Хорошо, что нас держал в игре вратарь. Второй период провели хорошо, переломили ход встречи, но, к сожалению, пропустили ненужный второй гол. Третий период, я считаю, - это больше психология. На первый план выходит мастерство, которого у соперника оказалось больше. Нам есть к чему стремиться.

    - Что-то можно сделать по игре в концовках?
    - Мы отрабатываем такие моменты, стараемся. Но повторюсь ещё раз: здесь на первый план выходит психология победителей. Когда люди не уверены в себе – это приводит к таким ошибкам, как эпизод с третьим пропущенным голом. Также выходит на первый план мастерство. У нас были полу-моменты, из которых мы могли что-то извлечь, но, к сожалению, не забили. А соперник нагло полез на ворота и выиграл, - приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

    #кхл#хк северсталь#разин андрей#хк йокерит
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта