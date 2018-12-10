Андрей Разин: Очень уважительно отнеслись к «Йокериту» в первом периоде, многое позволяли

Хоккей 10 декабря 2018 00:19 Источник: ХК «Северсталь»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (3:4).

- Очень уважительно отнеслись к сопернику в первом периоде, многое позволяли. Хорошо, что нас держал в игре вратарь. Второй период провели хорошо, переломили ход встречи, но, к сожалению, пропустили ненужный второй гол. Третий период, я считаю, - это больше психология. На первый план выходит мастерство, которого у соперника оказалось больше. Нам есть к чему стремиться.

- Что-то можно сделать по игре в концовках?

- Мы отрабатываем такие моменты, стараемся. Но повторюсь ещё раз: здесь на первый план выходит психология победителей. Когда люди не уверены в себе – это приводит к таким ошибкам, как эпизод с третьим пропущенным голом. Также выходит на первый план мастерство. У нас были полу-моменты, из которых мы могли что-то извлечь, но, к сожалению, не забили. А соперник нагло полез на ворота и выиграл, - приводит слова специалиста пресс-служба клуба.