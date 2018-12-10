Гол Голдобина помог «Ванкуверу» разгромить «Сент-Луис»

Хоккей 10 декабря 2018 01:56 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Ванкувера» одержали победу над «Сент-Луисом» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:1.

В составе «Кэнакс» хет-трик на свой счет записал Брок Безер (2-я, 15-я и 49-я минуты), еще по шайбе забросили Элиас Петтерссон (13), Бо Хорват (32) и Николай Голдобин (34). У «Блюз» точный бросок на свой счет записал Джордан Кайру (49).

Добавим, что российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провел на льду 16 минут 28 секунд и завершил матч с показателем полезности «-3».

В следующем матче «Ванкувер» в гостях сыграет с «Коламбусом», а «Сент-Луис» дома встретится с «Флоридой».