Тарасенко извинился перед болельщиками "Сент-Луиса" - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    окончен
    Зенит
    Рубин
    1
    2
    • Хоккей10 декабря 2018 08:13Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Автор: Спирин Дмитрий

    Тарасенко извинился перед болельщиками "Сент-Луиса"

    Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко извинился перед болельщиками команды за разгромное поражение от «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Встреча состоялась на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей.

    - В нашей игре нет последовательности. Мы не имеем права играть у себя дома так, как делали это сегодня. Это неприемлемо. Я приношу извинения всем нашим болельщикам. Не знаю, как это исправить. Мы будем работать над ошибками, но пока это не помогает, — приводит слова Тарасенко пресс-служба НХЛ.

    Владимир Тарасенко не набирал очки в последних четырех матчах своей команды при суммарном показателе полезности "-7".

    #тарасенко владимир#хк сент-луис блюз#нхл#хк ванкувер кэнакс
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта