Тарасенко извинился перед болельщиками "Сент-Луиса"

Хоккей 10 декабря 2018 08:13 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ) Автор: Спирин Дмитрий

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко извинился перед болельщиками команды за разгромное поражение от «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча состоялась на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей.

- В нашей игре нет последовательности. Мы не имеем права играть у себя дома так, как делали это сегодня. Это неприемлемо. Я приношу извинения всем нашим болельщикам. Не знаю, как это исправить. Мы будем работать над ошибками, но пока это не помогает, — приводит слова Тарасенко пресс-служба НХЛ.

Владимир Тарасенко не набирал очки в последних четырех матчах своей команды при суммарном показателе полезности "-7".