Уэбер нанес травму Анисимову (видео) - Советский спорт
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    • Хоккей10 декабря 2018 10:04Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    Уэбер нанес травму Анисимову (видео)

    Центрфорвард "Чикаго" Артем Анисимов не смог доиграть матч против "Монреаля".

    В начале третьего периода его встретил жестким силовым приемом двукратный олимпийский чемпион Ши Уэбер.

    По словам тренера "Чикаго" Джереми Коллитона, Анисимов прошел обязательную процедуру проверки на сотрясение мозга. Ее результаты станут известны в ближайшие дни.

    Напомним, "Чикаго" уступил "Монреалю" со счетом 2:3 и продлил безвыигрышную серию до 7 матчей.

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