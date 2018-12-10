Уэбер нанес травму Анисимову (видео)

Хоккей 10 декабря 2018 10:04 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Центрфорвард "Чикаго" Артем Анисимов не смог доиграть матч против "Монреаля".

В начале третьего периода его встретил жестким силовым приемом двукратный олимпийский чемпион Ши Уэбер.

Artem Anisimov has had better shifts, getting rocked by Shea not once but twice. pic.twitter.com/Zez9brlgkT — Scott Matla (@scottmatla) 10 декабря 2018 г.

По словам тренера "Чикаго" Джереми Коллитона, Анисимов прошел обязательную процедуру проверки на сотрясение мозга. Ее результаты станут известны в ближайшие дни.

Напомним, "Чикаго" уступил "Монреалю" со счетом 2:3 и продлил безвыигрышную серию до 7 матчей.