Знарок участвует в тренировке молодежной сборной России

Хоккей 10 декабря 2018 11:41 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Консультант штаба национальной команды приступил к своим обязанностям.

Консультант штаба сборной России Олег Знарок принимает участие в тренировке молодежной сборной России на базе в Новогорске, сообщает корреспондент «Советского спорта» Павел Лысенков.

«Олег Валерьевич Знарок всем передавал привет. С ним все хорошо, он уже в работе», – написал Лысенков в инстаграме.

Напомним, 55-летний Знарок тренировал сборную России с 2014 по 2018 годы. В обязанности Знарка в новой должности будут входить проведение тренировок для команд U-16, U-17, U-18, молодежной и олимпийской сборной в рамках национальной программы подготовки «Красная машина», а также консультирование тренеров системы сборных команд.

Молодежная сборная России готовиться к чемпионату мира, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории.