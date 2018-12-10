Знарок участвует в тренировке молодежной сборной России - Советский спорт
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    • Хоккей10 декабря 2018 11:41Источник: «Советский спорт»Автор: Лысенков Павел

    Знарок участвует в тренировке молодежной сборной России

    Консультант штаба национальной команды приступил к своим обязанностям.

    Консультант штаба сборной России Олег Знарок принимает участие в тренировке молодежной сборной России на базе в Новогорске, сообщает корреспондент «Советского спорта» Павел Лысенков.

    «Олег Валерьевич Знарок всем передавал привет. С ним все хорошо, он уже в работе», – написал Лысенков в инстаграме.

    Напомним, 55-летний Знарок тренировал сборную России с 2014 по 2018 годы. В обязанности Знарка в новой должности будут входить проведение тренировок для команд U-16, U-17, U-18, молодежной и олимпийской сборной в рамках национальной программы подготовки «Красная машина», а также консультирование тренеров системы сборных команд.

    Молодежная сборная России готовиться к чемпионату мира, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории.

    #молодежная сборная россии по хоккею#знарок олег#мчм-2019
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