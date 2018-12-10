Знарок участвует в тренировке молодежной сборной России

Консультант штаба национальной команды приступил к своим обязанностям.
Консультант штаба сборной России Олег Знарок принимает участие в тренировке молодежной сборной России на базе в Новогорске, сообщает корреспондент «Советского спорта» Павел Лысенков.
«Олег Валерьевич Знарок всем передавал привет. С ним все хорошо, он уже в работе», – написал Лысенков в инстаграме.
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Олег Валерьевич Знарок всем передавал привет. С ним все хорошо, он уже в работе! #lysenkovtv #знарок #натренировкемолодежнойсборной @artemiypanarin
Публикация от Хоккей, НХЛ, КХЛ, Lysenkov TV (@lysenkovtv)
Напомним, 55-летний Знарок тренировал сборную России с 2014 по 2018 годы. В обязанности Знарка в новой должности будут входить проведение тренировок для команд U-16, U-17, U-18, молодежной и олимпийской сборной в рамках национальной программы подготовки «Красная машина», а также консультирование тренеров системы сборных команд.
Молодежная сборная России готовиться к чемпионату мира, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории.