Кирилл Капризов: Будет здорово сыграть на открытом воздухе и установить рекорд посещаемости

Хоккей 10 декабря 2018 12:54 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

Россия проведет матч с Финляндией на футбольном стадионе «Санкт-Петербург».

Форвард сборной России Кирилл Капризов рассказал об ожиданиях от выступления команды на втором этапе Еврохоккейтура – Кубке Первого канала.

«Рассчитываем хорошо выступить на турнире, съездить в Санкт-Петербург, выиграть и получить удовольствие от нашей игры и атмосферы на стадионе, – приводит ТАСС слова Капризова. – В то же время будет здорово сыграть на открытом воздухе, увидеть полный стадион и установить рекорд посещаемости».

Напомним, сборная России сыграет со Швецией (13 декабря) и Чехией (15 декабря) в Москве, а матч с Финляндией (16 декабря) пройдет на футбольном стадионе «Санкт-Петербург».

В ноябре Россия выиграла первый этап Еврохоккейтура – «Кубок Карьяла».