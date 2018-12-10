Кирилл Капризов: Будет здорово сыграть на открытом воздухе и установить рекорд посещаемости - Советский спорт
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    • Хоккей10 декабря 2018 12:54Источник: ТАССАвтор: Липкин Антон

    Кирилл Капризов: Будет здорово сыграть на открытом воздухе и установить рекорд посещаемости

    Россия проведет матч с Финляндией на футбольном стадионе «Санкт-Петербург».

    Форвард сборной России Кирилл Капризов рассказал об ожиданиях от выступления команды на втором этапе Еврохоккейтура – Кубке Первого канала.

    «Рассчитываем хорошо выступить на турнире, съездить в Санкт-Петербург, выиграть и получить удовольствие от нашей игры и атмосферы на стадионе, – приводит ТАСС слова Капризова. – В то же время будет здорово сыграть на открытом воздухе, увидеть полный стадион и установить рекорд посещаемости».

    Напомним, сборная России сыграет со Швецией (13 декабря) и Чехией (15 декабря) в Москве, а матч с Финляндией (16 декабря) пройдет на футбольном стадионе «Санкт-Петербург».

    В ноябре Россия выиграла первый этап Еврохоккейтура – «Кубок Карьяла».

    #еврохоккейтур#Кубок Первого канала по хоккею#сборная россии по хоккею#сборная финляндии по хоккею#капризов кирилл#стадион санкт-петербург
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