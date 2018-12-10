Никита Нестеров: На Кубке Первого канала будет весело: полный стадион в Москве, аншлаг в Санкт-Петербурге

Хоккей 10 декабря 2018 13:05 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

С 13 по 16 декабря в России пройдет Кубок Первого канала.

Защитник сборной России Никита Нестеров высказался о задачах перед командой на второй этап Еврохоккейтура – Кубок Первого канала.

«Думаю, что будет весело, ведь нас ждет полный стадион в Москве, аншлаг в Санкт-Петербурге, поэтому готовимся серьезно, – приводит ТАСС слова Нестерова. – Сборная России по хоккею обязана выигрывать домашний этап Евротура».

Напомним, сборная России сыграет со Швецией (13 декабря) и Чехией (15 декабря) в Москве, а матч с Финляндией (16 декабря) пройдет на футбольном стадионе «Санкт-Петербург».

В ноябре Россия выиграла первый этап Еврохоккейтура – «Кубок Карьяла».