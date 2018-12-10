Никита Нестеров: На Кубке Первого канала будет весело: полный стадион в Москве, аншлаг в Санкт-Петербурге - Советский спорт
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    • Хоккей10 декабря 2018 13:05Источник: ТАССАвтор: Липкин Антон

    Никита Нестеров: На Кубке Первого канала будет весело: полный стадион в Москве, аншлаг в Санкт-Петербурге

    С 13 по 16 декабря в России пройдет Кубок Первого канала.

    Защитник сборной России Никита Нестеров высказался о задачах перед командой на второй этап Еврохоккейтура – Кубок Первого канала.

    «Думаю, что будет весело, ведь нас ждет полный стадион в Москве, аншлаг в Санкт-Петербурге, поэтому готовимся серьезно, – приводит ТАСС слова Нестерова. – Сборная России по хоккею обязана выигрывать домашний этап Евротура».

    Напомним, сборная России сыграет со Швецией (13 декабря) и Чехией (15 декабря) в Москве, а матч с Финляндией (16 декабря) пройдет на футбольном стадионе «Санкт-Петербург».

    В ноябре Россия выиграла первый этап Еврохоккейтура – «Кубок Карьяла».

    #еврохоккейтур#Кубок Первого канала по хоккею#сборная россии по хоккею#нестеров никита#стадион санкт-петербург
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