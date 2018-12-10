«Амур» одержал волевую победу над «Барысом», прервав пятиматчевую серию поражений

Хоккей 10 декабря 2018 14:50 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Хабаровске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ.

«Амур» на своем льду принимал «Барыс». Матч закончился победой хозяев со счетом 2:1.

Счет в матче в первом периоде открыл хоккеист «Барыса» Кертис Валк. Во втором периоде Игорь Руденков восстановил равновесие. Победную шайбу в третьем периоде забросил Томаш Зогорна.

«Амур» после 36 матчей занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» идет на пятой позиции.

В следующем матче хабаровская команда сыграет в гостях с «Куньнуль Ред Стар» 17 декабря. Клуб из Астаны сыграет с китайской командой 12 декабря.