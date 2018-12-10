«Северсталь» презентовала новый талисман команды (фото)

У «Северстали» появился новый талисман – им стал супергерой Steelman.

Новый талисман был презентован на матче «Северсталь» - «Йокерит» (3:4).

«Северсталь» после 38 матчей регулярного чемпионата КХЛ занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 24 очка.

У хоккейной команды "Северсталь" появился еще один талисман - супергерой Steelman!

В городе, где льют самую прочную сталь просто не может не быть Стального героя! Новый талисман презентовали на матче "Северсталь"-"Йокерит"💛🖤 pic.twitter.com/AoLrEnZAwY