«Северсталь» презентовала новый талисман команды (фото)

У «Северстали» появился новый талисман – им стал супергерой Steelman.
Новый талисман был презентован на матче «Северсталь» - «Йокерит» (3:4).
«Северсталь» после 38 матчей регулярного чемпионата КХЛ занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 24 очка.
У хоккейной команды "Северсталь" появился еще один талисман - супергерой Steelman!— HC Severstal (@severstalclub) 10 декабря 2018 г.
В городе, где льют самую прочную сталь просто не может не быть Стального героя! Новый талисман презентовали на матче "Северсталь"-"Йокерит"💛🖤 pic.twitter.com/AoLrEnZAwY