«Северсталь» презентовала новый талисман команды (фото) - Советский спорт
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    • Хоккей10 декабря 2018 15:05Источник: ХК «Северсталь»Автор: Сметанникова Дарья

    «Северсталь» презентовала новый талисман команды (фото)

    У «Северстали» появился новый талисман – им стал супергерой Steelman.

    Новый талисман был презентован на матче «Северсталь» - «Йокерит» (3:4).

    «Северсталь» после 38 матчей регулярного чемпионата КХЛ занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 24 очка.

    #хк северсталь#хк йокерит#кхл
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