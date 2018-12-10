«Амур» подписал чешского защитника

Хоккей 10 декабря 2018 16:19 Источник: ХК «Амур» Автор: Липкин Антон

Игроком команды стал Марек Грбас.

Защитник Марек Грбас стал игроком «Амура», сообщает официальный сайт клуба. 25-летний чех подписал с «тиграми» односторонний контракт, рассчитанный до конца нынешнего сезона.

С октября 2016 года Грбас выступал в Чехии за «Витковице». В нынешнем сезоне на его счету 4 (1+3) очка в 22 матчах Экстралиги при показателе полезности «+2» и шести минутах штрафа.

В прошлом сезоне Грбас стал самым полезным игроком регулярного чемпионата («+29») и лучшим снайпером среди защитников (девять голов).

Ранее воспитанник «Пльзени» играл в USHL за «Фарго Форс», WHL за «Эдмонтон Ойл Кингс» и «Камлупс Блэйзерс», после чего вернулся в Чехию и выступал за «Спарту».

В составе национальной команды в прошлом сезоне Грбас сыграл на двух этапах Евротура.

«Амур» занимает 12-е место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на восемь очков.