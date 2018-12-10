«Автомобилист» обыграл дома «Спартак»

Хоккей 10 декабря 2018 19:24 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Екатеринбурге состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ.

«Автомобилист» на своем льду принимал «Спартак». Матч закончился победой хозяев со счетом 4:1.

В составе екатеринбургской команды отличились Алексей Василевский, Франсис Паре, Артем Гареев и Найджел Доус. Единственную шайбу у «Спартака» забросил Илья Зубов.

«Автомобилист» продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции, «Спартак» идет пятым на Западе.

«Автомобилист» 17 декабря сыграет в гостях с «Ак Барсом», а «Спартак» 18 декабря примет «Йокерит».