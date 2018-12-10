«Авангард» в гостях обыграл «Металлург», проигрывая 0:2

Хоккей 10 декабря 2018 19:28 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Магнитогорске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ.

«Металлург» на своем льду принимал «Авангард». Матч закончился победой гостей со счетом 3:2.

«Магнитка» вела со счетом 2:0 благодаря голам Максима Матушкина и Сергея Мозякина. Однако «Авангарду» удалось переломить ход встречи. У омской команды отличились Максим Тальбо, Вилле Покка и Кирилл Петров.

«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Магнитка» идет на четвертой позиции.

В следующем матче «Металлург» сыграет 17 декабря с «Торпедо», а «Авангард» в этот же день примет «Йокерит».