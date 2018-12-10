«Авангард» в гостях обыграл «Металлург», проигрывая 0:2 - Советский спорт
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    • Хоккей10 декабря 2018 19:28Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    «Авангард» в гостях обыграл «Металлург», проигрывая 0:2

    В Магнитогорске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ.

    «Металлург» на своем льду принимал «Авангард». Матч закончился победой гостей со счетом 3:2.

    «Магнитка» вела со счетом 2:0 благодаря голам Максима Матушкина и Сергея Мозякина. Однако «Авангарду» удалось переломить ход встречи. У омской команды отличились Максим Тальбо, Вилле Покка и Кирилл Петров.

    «Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Магнитка» идет на четвертой позиции.

    В следующем матче «Металлург» сыграет 17 декабря с «Торпедо», а «Авангард» в этот же день примет «Йокерит».

    #хк авангард#хк металлург магнитогорск#кхл
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