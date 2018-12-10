Андрей Мартемьянов: Попросили игроков «Автомобилиста» в матче со «Спартаком» выложиться полностью

Хоккей 10 декабря 2018 20:29 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

«Автомобилист» обыграл «Спартак» (4:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча в Екатеринбурге.

«Не все, к сожалению, у нас получалось, соперник очень сильный. Команда укомплектована, много моментов создали. Наш вратарь Коварж сегодня был на высоте. Благодарю болельщиков, это наш еще один полевой игрок. Попросили игроков выложиться полностью, и это получилось. Играли от ножа. Если выиграли, то, значит, правильно готовились.

Это нужно у ребят спросить, тяжело ли играть 3 матча за 4 дня, но, конечно, тяжело. Максимальная нагрузка, где-то недосыпаешь, не восстанавливаешься до конца. Не только ноги и руки, но и голова устает. Спасибо парням, что грамотно подготовились, и их профессионализм на высоком уровне», - цитирует Мартемьянова Sport24.ru.

«Автомобилист» продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции, «Спартак» идет пятым на Западе.