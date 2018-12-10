Игорь Уланов: «Спартак» не хотел играть вторым номером

Хоккей 10 декабря 2018 20:32 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

«Спартак» проиграл в гостях «Автомобилисту» (1:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

Тренер «Спартака» Игорь Уланов подвел итог матча в Екатеринбурге.

«Соперника — с победой. Была интересная игра. В первом и втором периодах моменты были в обе стороны. Три шайбы пропустили от коньков — один гол отменили, а два залетели от коньков. Но ничего не поделаешь.

Сказали ребятам играть терпеливо, не удаляться. В своей зоне были небольшие проблемы — теряли игроков. Уровень игроков «Автомобилиста» высок. Прекрасно понимали, что играем с лидером Восточной конференции. С другой стороны, не хотели играть вторым номером. Большую часть матча играли в свой хоккей. Игра получалась, все было здорово.

Третий гол — немножко терпения у нас не хватило. Небольшая ошибка защитника, и пропустили. Этот гол подломил нас. Пошли в атаку, и получили четвертую шайбу. К ребятам особо претензий нет, это индивидуальная, а не системная ошибка. В общем же «Спартак» довольно-таки здорово сыграл», - цитирует Уланова Sport24.ru.

«Автомобилист» продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции, «Спартак» идет пятым на Западе.