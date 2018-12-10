Агент Василевского: «Тампа» хочет, чтобы Андрей восстановился на 100% и не спешил

Хоккей 10 декабря 2018 20:45 Источник: Чемпионат.com Автор: Гичунцев Артур

В текущем сезоне хоккеист провел 13 матчей и пропустил 30 шайб.

Дэн Мильштейн, агент голкипера «Тампа-Бэй» Андрея Василевского, рассказал о состоянии российского вратаря.

«Тампа» хочет, чтобы Василевский восстановился на 100% и не спешил. По его самочувствию будет определяться тот момент, когда Андрей сможет сыграть.

Самое главное, что травма осталась позади», – заявил Мильштейн, чьи слова приводит «Чемпионат».

Напомним, Василевский получил травму на тренировке перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (4:3).