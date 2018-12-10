Агент Василевского: «Тампа» хочет, чтобы Андрей восстановился на 100% и не спешил - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    окончен
    Ахмат
    Арсенал
    2
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    начало в 23:00
    Эвертон
    Уотфорд
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    начало в 23:00
    Атлетик Б
    Жирона
    0
    0
    • Хоккей10 декабря 2018 20:45Источник: Чемпионат.comАвтор: Гичунцев Артур

    Агент Василевского: «Тампа» хочет, чтобы Андрей восстановился на 100% и не спешил

    В текущем сезоне хоккеист провел 13 матчей и пропустил 30 шайб.

    Дэн Мильштейн, агент голкипера «Тампа-Бэй» Андрея Василевского, рассказал о состоянии российского вратаря.

    «Тампа» хочет, чтобы Василевский восстановился на 100% и не спешил. По его самочувствию будет определяться тот момент, когда Андрей сможет сыграть.

    Самое главное, что травма осталась позади», – заявил Мильштейн, чьи слова приводит «Чемпионат».

    Напомним, Василевский получил травму на тренировке перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (4:3).

    #нхл#хк тампа-бэй лайтнинг#василевский андрей#мильштейн дэн
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта