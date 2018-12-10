Агент Василевского: «Тампа» хочет, чтобы Андрей восстановился на 100% и не спешил

В текущем сезоне хоккеист провел 13 матчей и пропустил 30 шайб.
Дэн Мильштейн, агент голкипера «Тампа-Бэй» Андрея Василевского, рассказал о состоянии российского вратаря.
«Тампа» хочет, чтобы Василевский восстановился на 100% и не спешил. По его самочувствию будет определяться тот момент, когда Андрей сможет сыграть.
Самое главное, что травма осталась позади», – заявил Мильштейн, чьи слова приводит «Чемпионат».
Напомним, Василевский получил травму на тренировке перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (4:3).