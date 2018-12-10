Йозеф Яндач: У «Магнитки» не хватило сил в матче с «Авангардом» - Советский спорт
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    • Хоккей10 декабря 2018 20:46Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    Йозеф Яндач: У «Магнитки» не хватило сил в матче с «Авангардом»

    «Авангард» в гостях обыграл магнитогорский «Металлург» (3:2), проигрывая по ходу матча со счетом 0:2.

    Главный тренер «Магнитки» Йозеф Яндач подвел итог домашнего матча.

    «Четыре игры между нами — три мы выиграли, одну, к сожалению, сегодня проиграли. Все случилось в конце второго периода: три минуты до конца, результат на табло 2:0 и в такой ситуации надо играть лучше. Как и на первой минуте третьего периода. Соперник забил и потом уже играл в обороне. У нас, где-то, может и не хватило сил, чтобы забить еще гол. Ждем перерыв, сейчас у нас тяжелая программа, отдохнем и будем работать дальше.

    Что с Верещагиным? Я пока не знаю. И вся ситуация произошла в том углу площадки, который нам не очень хорошо виден. Пока точно ничего не могу сказать», - цитирует Яндача Sport24.ru.

    «Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Магнитка» идет на четвертой позиции.

    #яндач йозеф#хк авангард#хк металлург магнитогорск#кхл
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