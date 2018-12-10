Боб Хартли: У «Металлурга» очень талантливое нападение, есть мастера, но мы выстояли

Хоккей 10 декабря 2018 20:54 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

«Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург» (3:2), проигрывая по ходу матча со счетом 0:2.

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги матча в Магнитогорске.

«Хорошая, большая, важная победа для нас. Я очень горжусь своими ребятами, горжусь тем желанием и стремлением, которое они продемонстрировали в этом матче. Мы уступали 0:2, но нашли в себе силы вернуться и вот этот второй гол в конце второго периода — я чувствовал, что это дало нам силы и энергию. Так и случилось. В начале третьего периода мы забросили третью шайбу и затем очень хорошо сыграли, прежде всего, в защите. У «Металлурга» очень талантливое нападение, есть мастера, но мы выстояли.

Лучший игрок матча получает переходящую шапку? Кирилл Петров получил эту переходящую шапку. Ее получает лучший игрок этой игры по мнению лучшего игрока предыдущего матча. Этим игроком в данном случае был Михаил Фисенко, и он отдал шапку Кириллу Петрову», - цитирует Харли Sport24.ru.

«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Магнитка» идет на четвертой позиции.