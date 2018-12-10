СКА обыграл московское «Динамо», Крикунов получил травму головы

Хоккей 10 декабря 2018 21:58 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на домашней арене столичного клуба.

Хоккеисты СКА нанесли поражение московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ – 2:0.

Автором первого гола стал российский защитник Василий Токранов, который отличился на 8-й минуте, а под занавес матча форвард СКА Павел Дацюк поразил пустые ворота.

Отметим, что в этой игре повреждение получил главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов. Шайба угодила в голову специалисту, его увели со скамейки, но через пару минут он вернулся на скамейку.

Таким образом, СКА продолжает занимать 2-е место в таблице Западной конференции, набрав 59 очков. У москвичей 37 баллов и 8-я позиция.

Следующий матч питерцы проведут 18 декабря против «Слована», а «Динамо» 11 декабрая сыграет с «Северсталью».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Токранов (Плотников, Кузьменко), 07:07 (0:1, бол); Дацюк, 59:34 (0:2).