СКА обыграл московское «Динамо», Крикунов получил травму головы - Советский спорт
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    • Хоккей10 декабря 2018 21:58Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    СКА обыграл московское «Динамо», Крикунов получил травму головы

    Встреча прошла на домашней арене столичного клуба.

    Хоккеисты СКА нанесли поражение московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ – 2:0.

    Автором первого гола стал российский защитник Василий Токранов, который отличился на 8-й минуте, а под занавес матча форвард СКА Павел Дацюк поразил пустые ворота.

    Отметим, что в этой игре повреждение получил главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов. Шайба угодила в голову специалисту, его увели со скамейки, но через пару минут он вернулся на скамейку.

    Таким образом, СКА продолжает занимать 2-е место в таблице Западной конференции, набрав 59 очков. У москвичей 37 баллов и 8-я позиция.

    Следующий матч питерцы проведут 18 декабря против «Слована», а «Динамо» 11 декабрая сыграет с «Северсталью».

    КХЛ
    Регулярный чемпионат

    «Динамо» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

    Голы: Токранов (Плотников, Кузьменко), 07:07 (0:1, бол); Дацюк, 59:34 (0:2).

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