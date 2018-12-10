«Нефтехимик» победил «Сочи» благодаря голу Хайруллина

Встреча завершилась со счетом 3:2.
Хоккеисты «Сочи» проиграли на домашнем льду «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Юусо Пуустинен, Дамир Шарипзянов, Марат Хайруллин. У «Сочи» голы забили Владислав Калетник, Юрки Йокипакка.
Таким образом, «Нефтехимик» по-прежнему занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 34 очка. У «Сочи» – 39 баллов и 6-я позиция на «Западе».
В следующем матче клуб из Нижнекамска сыграет 17 декабря с «Трактором», а «Сочи» днем позже проведет игру против «Салавата Юлаева».
КХЛ
Регулярный чемпионат
ХК «Сочи» (Сочи) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)
Голы: Пуустинен (Сергеев, Полашек), 10:18 (0:1, бол); Шарипзянов (Нестрашил, Брынцев), 24:07 (0:2, бол); Хайруллин (Нестрашил), 32:39 (0:3); Калетник (Шмелев), 41:35 (1:3); Йокипакка, 58:53 (2:3).