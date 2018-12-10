«Нефтехимик» победил «Сочи» благодаря голу Хайруллина - Советский спорт
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    • Хоккей10 декабря 2018 22:29Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    «Нефтехимик» победил «Сочи» благодаря голу Хайруллина

    Встреча завершилась со счетом 3:2.

    Хоккеисты «Сочи» проиграли на домашнем льду «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей отличились Юусо Пуустинен, Дамир Шарипзянов, Марат Хайруллин. У «Сочи» голы забили Владислав Калетник, Юрки Йокипакка.

    Таким образом, «Нефтехимик» по-прежнему занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 34 очка. У «Сочи» – 39 баллов и 6-я позиция на «Западе».

    В следующем матче клуб из Нижнекамска сыграет 17 декабря с «Трактором», а «Сочи» днем позже проведет игру против «Салавата Юлаева».

    КХЛ
    Регулярный чемпионат

    ХК «Сочи» (Сочи) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

    Голы: Пуустинен (Сергеев, Полашек), 10:18 (0:1, бол); Шарипзянов (Нестрашил, Брынцев), 24:07 (0:2, бол); Хайруллин (Нестрашил), 32:39 (0:3); Калетник (Шмелев), 41:35 (1:3); Йокипакка, 58:53 (2:3).

    #хк сочи#хк нефтехимик#кхл
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