Владимир Крикунов – о своей травме: Шесть швов наложили

Хоккей 10 декабря 2018 22:54 Источник: ТАСС Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на домашней арене столичного клуба.

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал о своем состоянии, а также прокомментировал поражение от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:2).

Напомним, специалист получил повреждение головы после того, как защитник москвичей Андрей Прибыльский выбросил шайбу на скамейку, и она попала в голову Крикунову.

"Хотели сыграть хорошо, ребята старались, надо было забросить хотя бы одну шайбу, к сожалению, в большинстве не получилось, не сработало. Бочаров трудился по полной программе, остальные наши ребята не на полную сработали, наверное, оставляли силы на завтра.

Хоккеисты хорошо знают Шипачева, быстро атакуют его, и он не успевает ничего сделать. Алексеева мы потеряли из-за травмы на четыре месяца, ищем варианты, кого поставить в первое звено .

Прибыльский? Он же не специально бросал. Шесть швов наложили", – цитирует Крикунова ТАСС.