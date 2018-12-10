Владимир Крикунов – о своей травме: Шесть швов наложили - Советский спорт
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    • Хоккей10 декабря 2018 22:54Источник: ТАССАвтор: Гичунцев Артур

    Владимир Крикунов – о своей травме: Шесть швов наложили

    Встреча прошла на домашней арене столичного клуба.

    Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал о своем состоянии, а также прокомментировал поражение от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:2).

    Напомним, специалист получил повреждение головы после того, как защитник москвичей Андрей Прибыльский выбросил шайбу на скамейку, и она попала в голову Крикунову.

    "Хотели сыграть хорошо, ребята старались, надо было забросить хотя бы одну шайбу, к сожалению, в большинстве не получилось, не сработало. Бочаров трудился по полной программе, остальные наши ребята не на полную сработали, наверное, оставляли силы на завтра.

    Хоккеисты хорошо знают Шипачева, быстро атакуют его, и он не успевает ничего сделать. Алексеева мы потеряли из-за травмы на четыре месяца, ищем варианты, кого поставить в первое звено .

    Прибыльский? Он же не специально бросал. Шесть швов наложили", – цитирует Крикунова ТАСС.

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