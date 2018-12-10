Дмитрий Квартальнов: К сожалению, пропущенная шайба немного надломила «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов высказался после поражения от «Торпедо» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
"Пропустили в начале, не смогли сыграть так, как хотели. Второй период был неплохой.
К сожалению, пропущенная шайба нас немного надломила. В третьем периоде «Торпедо» сыграло по счету, и у нас не получилось добыть победу", – приводит слова специалиста Sport24.ru.
Следующий матч «Торпедо» проведет 17 декабря против магнитогорского «Металлурга», а команда из Ярославля днем позже встретится с «Сибирью».