Дмитрий Квартальнов: К сожалению, пропущенная шайба немного надломила «Локомотив»

Хоккей 10 декабря 2018 23:29 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов высказался после поражения от «Торпедо» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

"Пропустили в начале, не смогли сыграть так, как хотели. Второй период был неплохой.

К сожалению, пропущенная шайба нас немного надломила. В третьем периоде «Торпедо» сыграло по счету, и у нас не получилось добыть победу", – приводит слова специалиста Sport24.ru.

Следующий матч «Торпедо» проведет 17 декабря против магнитогорского «Металлурга», а команда из Ярославля днем позже встретится с «Сибирью».