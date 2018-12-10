Дмитрий Квартальнов: К сожалению, пропущенная шайба немного надломила «Локомотив» - Советский спорт
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    • Хоккей10 декабря 2018 23:29Источник: Sport24.ruАвтор: Гичунцев Артур

    Дмитрий Квартальнов: К сожалению, пропущенная шайба немного надломила «Локомотив»

    Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов высказался после поражения от «Торпедо» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    "Пропустили в начале, не смогли сыграть так, как хотели. Второй период был неплохой.

    К сожалению, пропущенная шайба нас немного надломила. В третьем периоде «Торпедо» сыграло по счету, и у нас не получилось добыть победу", – приводит слова специалиста Sport24.ru.

    Следующий матч «Торпедо» проведет 17 декабря против магнитогорского «Металлурга», а команда из Ярославля днем позже встретится с «Сибирью».

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