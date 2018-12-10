«Ак Барс» переиграл рижское «Динамо», клуб из Латвии потерпел седьмое поражение кряду

Хоккей 10 декабря 2018 23:55 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Хоккеисты "Ак Барса" обыграли рижское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ (3:1).

В составе победителей отличились Владимир Ткачев (5-я минута), а также Иржи Секач (39, 45). Единственную шайбу для "Динамо" забросил Лаурис Дарзиньш (28).

Таким образом, команда из Риги потерпела седьмое поражение кряду.

На данный момент "Ак Барс" занимает третье место в Восточной конференции, набрав 59 очков. "Динамо", заработав 32 балла, идет девятым на Западе.

Следующий матч "Ак Барс" проведет 17 декабря против "Автомобилиста", а латвийцы 12 декабря сыграют на выезде с братиславским "Слованом".