Зинэтула Билялетдинов: За что удалили Гарипова? Откровенно говоря, я тоже не понял

Хоккей 11 декабря 2018 00:12 Источник: ХК «Ак Барс» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла в Латвии.

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов пообщался с клубной пресс-службой после победы над рижским «Динамо» (3:1).

"Ребята очень хорошо подготовились к игре. Мы говорили о том, что рижская команда играет интересно. Знали, что будет непросто, но ребята сработали здорово. Рад, что хоккеисты с пониманием подошли к матчу и добились результата.

За что удалили Гарипова? Откровенно говоря, я тоже не понял. Судья ничего не сказал. Объяснения не было.

Столько болельщиков привезли с собой? Они сами прибыли. У нас очень хорошие болельщики. Они везде ездят с командой и поддерживают нас. Мы им очень благодарны", – сказал специалист.

Следующий матч "Ак Барс" проведет 17 декабря против "Автомобилиста", а латвийцы 12 декабря сыграют на выезде с братиславским "Слованом".