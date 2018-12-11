Зинэтула Билялетдинов: За что удалили Гарипова? Откровенно говоря, я тоже не понял - Советский спорт
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    • Хоккей11 декабря 2018 00:12Источник: ХК «Ак Барс»Автор: Гичунцев Артур

    Зинэтула Билялетдинов: За что удалили Гарипова? Откровенно говоря, я тоже не понял

    Встреча прошла в Латвии.

    Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов пообщался с клубной пресс-службой после победы над рижским «Динамо» (3:1).

    "Ребята очень хорошо подготовились к игре. Мы говорили о том, что рижская команда играет интересно. Знали, что будет непросто, но ребята сработали здорово. Рад, что хоккеисты с пониманием подошли к матчу и добились результата.

    За что удалили Гарипова? Откровенно говоря, я тоже не понял. Судья ничего не сказал. Объяснения не было.

    Столько болельщиков привезли с собой? Они сами прибыли. У нас очень хорошие болельщики. Они везде ездят с командой и поддерживают нас. Мы им очень благодарны", – сказал специалист.

    Следующий матч "Ак Барс" проведет 17 декабря против "Автомобилиста", а латвийцы 12 декабря сыграют на выезде с братиславским "Слованом".

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