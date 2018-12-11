Малкин не реализовал пенальти в волевой победе «Питтсбурга» над «Айлендерсом»

Хоккей 11 декабря 2018 06:17 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

«Нью-Йорк Айлендерс» на своем поле принимал «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Победу одержали гости в серии буллитов со счетом 2:1.

Счет в матче на 27-й минуте открыл Антони Бовиллье. Дерик Брассар из «Пингвинз» сравнял счет на 43-й минуте. Решающий бросок в серии буллитов на счету Джейка Гюнцеля.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 21 минуту 57 секунд и не реализовал буллит.

На счету «Пингвинз» три победы в последних четырех играх. У «Айлендерса» пятое поражение из семи матчей.