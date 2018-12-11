Малкин не реализовал пенальти в волевой победе «Питтсбурга» над «Айлендерсом» - Советский спорт
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    1-й период
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    • Хоккей11 декабря 2018 06:17Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Малкин не реализовал пенальти в волевой победе «Питтсбурга» над «Айлендерсом»

    «Нью-Йорк Айлендерс» на своем поле принимал «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

    Победу одержали гости в серии буллитов со счетом 2:1.

    Счет в матче на 27-й минуте открыл Антони Бовиллье. Дерик Брассар из «Пингвинз» сравнял счет на 43-й минуте. Решающий бросок в серии буллитов на счету Джейка Гюнцеля.

    Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 21 минуту 57 секунд и не реализовал буллит.

    На счету «Пингвинз» три победы в последних четырех играх. У «Айлендерса» пятое поражение из семи матчей.

    #малкин евгений#хк питтсбург пингвинз#хк нью-йорк айлендерс#нхл
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