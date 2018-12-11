Хоккей 11 декабря 2018 06:24 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Юниорская сборная России обыграла чехов на Мировом кубке вызова

В канадском Боннивиле проходит Мировой кубок вызова среди юниорских сборных до 18 лет.