Юниорская сборная России обыграла чехов на Мировом кубке вызова

В канадском Боннивиле проходит Мировой кубок вызова среди юниорских сборных до 18 лет.
Юниорская сборная России провела второй матч группового этапа Мирового кубка вызова против сверстников из Чехии. Матч закончился победой россиян со счетом 4:2.
В составе российской команды отличились Василий Подколзин, Артемий Князев, Тахир Мингачев и Александр Гордин.
Лучшим игроком матча был признан ассистент капитана Илья Николаев, который отдал одну голевую передачу.
13 декабря команда Владимира Филатова сыграет против сборной «Канады Запад». Матч состоится в 05:00 мск.