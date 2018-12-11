Юниорская сборная России обыграла чехов на Мировом кубке вызова - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • НХЛ - регулярный чемпионат
    1-й период
    Сан-Хосе Шаркс
    Нью-Джерси Дэвилз
    0
    0
    • Хоккей11 декабря 2018 06:24Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Юниорская сборная России обыграла чехов на Мировом кубке вызова

    В канадском Боннивиле проходит Мировой кубок вызова среди юниорских сборных до 18 лет.

    Юниорская сборная России провела второй матч группового этапа Мирового кубка вызова против сверстников из Чехии. Матч закончился победой россиян со счетом 4:2.

    В составе российской команды отличились Василий Подколзин, Артемий Князев, Тахир Мингачев и Александр Гордин.

    Лучшим игроком матча был признан ассистент капитана Илья Николаев, который отдал одну голевую передачу.

    13 декабря команда Владимира Филатова сыграет против сборной «Канады Запад». Матч состоится в 05:00 мск.

    #юниорская сборная россии по хоккею#юниорская сборная чехии по хоккею#Мировой кубок вызова#филатов владимир
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта