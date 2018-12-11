Московское «Динамо» начало продажу абонементов на новую арену

Хоккей 11 декабря 2018 06:39 Источник: ХК «Динамо» (Москва) Автор: Сметанникова Дарья

12 декабря «Динамо» начинает реализацию абонементов на домашние матчи КХЛ, которые пройдут уже на «ВТБ Арене - Центральный стадион «Динамо».

Напомним, что с начала 2019 года бело-голубые будут выступать на своей новой домашней арене, построенной на историческом месте в парке «Динамо».

Реализация абонементов на оставшуюся часть сезона будет проходить в два этапа:

1) С 12 по 19 декабря включительно - только для владельцев абонементов на первую половину сезона.

2) С 20 по 24 декабря включительно свободная продажа для всех желающих, а также реализация абонементов в фан-сектор.

Для покупки абонемента в первый раз необходимо скачать и заполнить анкету и уже с ней приехать в точку продажи в ДС «Мегаспорт».

Также в дополнении к определенным категориям абонементов необходимы следующие документы: для детей до 14 лет - свидетельство о рождении, для студентов - студенческий билет, для пенсионеров - пенсионное удостоверение, для болельщиков ФК «Динамо» (Москва) - абонемент на сезон 2018/19.

В случае приобретения нескольких абонементов одним лицом (для членов семьи, друзей) необходимо будет предоставить оригинал, либо ксерокопии документов, удостоверяющих личность тех людей, на чье имя заполнены анкеты и оформляются абонементы.

Внимание! Для всех желающих будет предоставлена возможность посещения арены в Петровском парке с 11 по 13 декабря включительно. Время посещения с12:00 до 20:00. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Формирование групп для посещения арены будет происходить у входной группы трибуны B (см. схему) со стороны Московской аллеи.

Напомним, что свой первый матч на новой арене динамовцы проведут 4 января против «Автомобилиста».