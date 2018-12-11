Александр Барабанов: Когда выйдем на лед арены в Санкт-Петербурге, будет море эмоций

Хоккей 11 декабря 2018 13:09 Источник: News.ru Автор: Липкин Антон

Россия и Финляндия сыграют на футбольном стадионе «Зенита».

Форвард сборной России Александр Барабанов высказался о матче Кубка Первого канала с Финляндией, который 16 декабря пройдет на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

– Представляю (что это будет), но не особо четко (смеется), – приводит News.ru слова 24-летнего нападающего. – Когда выйдем на лед арены «Санкт-Петербург», то будет просто море эмоций.

– Не боитесь перегореть от этого? Плюс народа будет чуть побольше, чем на домашних матчах СКА.

– На самом деле, всякое может быть, но мы постараемся всего этого избежать. В том числе и проблем из-за излишних эмоций.

Напомним, матчи второго этапа Еврохоккейтура пройдут с 13 по 16 декабря. Со Швецией (13 декабря) и Чехией (15 декабря) сборная России сыграет на арене «Парк Легенд» в Москве, а с Финляндией (16 декабря) – в Санкт-Петербурге.

Вместимость «Газпром Арены» составляет 62 тысячи зрителей.