Александр Барабанов: Когда выйдем на лед арены в Санкт-Петербурге, будет море эмоций - Советский спорт
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    • Хоккей11 декабря 2018 13:09Источник: News.ruАвтор: Липкин Антон

    Александр Барабанов: Когда выйдем на лед арены в Санкт-Петербурге, будет море эмоций

    Россия и Финляндия сыграют на футбольном стадионе «Зенита».

    Форвард сборной России Александр Барабанов высказался о матче Кубка Первого канала с Финляндией, который 16 декабря пройдет на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

    – Представляю (что это будет), но не особо четко (смеется), – приводит News.ru слова 24-летнего нападающего. – Когда выйдем на лед арены «Санкт-Петербург», то будет просто море эмоций.

    – Не боитесь перегореть от этого? Плюс народа будет чуть побольше, чем на домашних матчах СКА.
    – На самом деле, всякое может быть, но мы постараемся всего этого избежать. В том числе и проблем из-за излишних эмоций.

    Напомним, матчи второго этапа Еврохоккейтура пройдут с 13 по 16 декабря. Со Швецией (13 декабря) и Чехией (15 декабря) сборная России сыграет на арене «Парк Легенд» в Москве, а с Финляндией (16 декабря) – в Санкт-Петербурге.

    Вместимость «Газпром Арены» составляет 62 тысячи зрителей.

    #еврохоккейтур#Кубок Первого канала по хоккею#сборная россии по хоккею#сборная финляндии по хоккею#барабанов александр#стадион санкт-петербург
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