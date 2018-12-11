Александр Овечкин: Борьба за «Морис Ришар Трофи»? Сейчас не стоит обращать на это внимание - Советский спорт
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    • Хоккей11 декабря 2018 13:38Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

    Александр Овечкин: Борьба за «Морис Ришар Трофи»? Сейчас не стоит обращать на это внимание

    Капитан «столичных» забил 22 гола в 29 матчах.

    Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свое лидерство в списке лучших снайперов регулярного чемпионата.

    «Если ты наверху, ты наверху, ничего с этим не поделаешь, – приводит слова 33-летнего нападающего официальный сайт НХЛ. – Нужно просто продолжать играть. Но сейчас не стоит обращать на это внимание, так как пока только середина сезона. Хотя наверху быть приятно.

    Борьба за «Морис Ришар Трофи»? Соперники выглядят здорово, так что мне нужно сохранять темп и оставаться в форме, потому что эти ребята могут в любой момент догнать».

    Напомним, Овечкин лидирует в списке лучших снайперов сезона, забив 22 гола в 29 матчах. При этом уже у семи игроков есть по 20 шайб в нынешнем регулярном чемпионате.

    #нхл#хк вашингтон кэпиталз#овечкин александр
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