Тодд Рирден: В этом сезоне лидерские качества Овечкина раскрылись ярче всего - Советский спорт
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    • Хоккей11 декабря 2018 16:25Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

    Тодд Рирден: В этом сезоне лидерские качества Овечкина раскрылись ярче всего

    Капитан «Вашингтона» забил 22 гола в 29 матчах.

    Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден высказался о лидерских качествах капитана команды Александра Овечкина.

    «Часто говорят, какую важную роль он сыграл в плей-офф, что помог команде завоевать Кубок Стэнли, – приводит слова Рирдена официальный сайт НХЛ. – Но в этом сезоне его лидерские качества раскрылись ярче всего. Это его отлично характеризует. Он настоящий лидер. Он часто обращается к команде, замечательно играет, в каждом матче отрабатывает назад и дает нам шанс на победу.

    Удивительно то, что мы говорим о прогрессе игрока, который и так очень многого добился. Он все равно находит способы улучшить свою игру. Я всегда готов работать с человеком, у которого такой характер».

    Напомним, в нынешнем регулярном чемпионате 33-летний Овечкин забил 22 гола в 29 матчах и лидирует в списке лучших снайперов сезона.

    #нхл#хк вашингтон кэпиталз#овечкин александр#рирден тодд
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