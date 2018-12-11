Тодд Рирден: В этом сезоне лидерские качества Овечкина раскрылись ярче всего

Хоккей 11 декабря 2018 16:25 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Капитан «Вашингтона» забил 22 гола в 29 матчах.

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден высказался о лидерских качествах капитана команды Александра Овечкина.

«Часто говорят, какую важную роль он сыграл в плей-офф, что помог команде завоевать Кубок Стэнли, – приводит слова Рирдена официальный сайт НХЛ. – Но в этом сезоне его лидерские качества раскрылись ярче всего. Это его отлично характеризует. Он настоящий лидер. Он часто обращается к команде, замечательно играет, в каждом матче отрабатывает назад и дает нам шанс на победу.

Удивительно то, что мы говорим о прогрессе игрока, который и так очень многого добился. Он все равно находит способы улучшить свою игру. Я всегда готов работать с человеком, у которого такой характер».

Напомним, в нынешнем регулярном чемпионате 33-летний Овечкин забил 22 гола в 29 матчах и лидирует в списке лучших снайперов сезона.