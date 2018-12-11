Московское «Динамо» переиграло «Северсталь» - Советский спорт
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    • Хоккей11 декабря 2018 21:48Источник: «Советский спорт»

    Московское «Динамо» переиграло «Северсталь»

    В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на домашнем льду обыграло «Северсталь» со счетом 3:1.

    У победителей встречи голами отметились Евгений Мозер (20-я минута), Патрик Закриссон (32) и Вадим Шипачев (59), а у гостей шайбу забросил Евгений Бодров (38).

    «Динамо» с 39 очками поднялось на шестое место в Западной конференции, а «Северсталь» в ней же расположилась на десятой строчке, имея в активе 24 очка.

    В следующем матче подопечные Владимира Крикунова 18 декабря на выезде сыграют с «Адмиралом», а команда Андрея Разина в тот же день в Астане встретится с «Барысом».

    #кхл#хк динамо москва#хк северсталь
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