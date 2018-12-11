Московское «Динамо» переиграло «Северсталь»

Хоккей 11 декабря 2018 21:48 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на домашнем льду обыграло «Северсталь» со счетом 3:1.

У победителей встречи голами отметились Евгений Мозер (20-я минута), Патрик Закриссон (32) и Вадим Шипачев (59), а у гостей шайбу забросил Евгений Бодров (38).

«Динамо» с 39 очками поднялось на шестое место в Западной конференции, а «Северсталь» в ней же расположилась на десятой строчке, имея в активе 24 очка.

В следующем матче подопечные Владимира Крикунова 18 декабря на выезде сыграют с «Адмиралом», а команда Андрея Разина в тот же день в Астане встретится с «Барысом».