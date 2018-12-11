«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Йокерит» благодаря дублю Хартикайнена

Хоккей 11 декабря 2018 21:52 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ финский «Йокерит» на домашнем льду уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 2:3.

У победителей встречи дубль оформил Теему Хартикайнен (7-я и 58-я минуты) и единожды отличился Максим Майоров (49), а у хозяев льда шайбы забросили Стив Мозес (42) и Кристиан Весалайнен (54).

«Салават Юлаев» с 46 очками поднялся на шестое место в Восточной конференции, а «Йокерит» расположился на третьей строчке на Западе, имея в активе 52 очка.

В следующем матче подопечные Николая Цулыгина 18 декабря на выезде сыграют с «Сочи», а финская команда днем ранее встретится с «Авангардом».