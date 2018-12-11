Владимир Крикунов: Тяжело играть два дня подряд - Советский спорт
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    • Хоккей11 декабря 2018 23:20Источник: ХК «Северсталь»

    Владимир Крикунов: Тяжело играть два дня подряд

    Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов – о победе над «Северсталью» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Тяжело играть два дня подряд. Тем более, что вчера был серьезный соперник, и счет все время заставлял нас бороться. Поэтому отдали много сил.

    И сегодня в третьем периоде звено Шипачева пришлось перевести «вниз», но это было оправдано. Они сохранили силы и в концовке сыграли хорошо, выстояли, когда это нужно было для команды.

    Звено Мозера забило сразу в первой смене – у них немного больше сил оставалось. Все ребята молодцы. Еременко хорошо отработал», – приводит слова Крикунова официальный сайт «Северстали».

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