Андрей Разин: Какие позиции хотел бы усилить в «Северстали»? Все! - Советский спорт
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    • Хоккей11 декабря 2018 23:25Источник: ХК «Северсталь»

    Андрей Разин: Какие позиции хотел бы усилить в «Северстали»? Все!

    Главный тренер «Северстали» Андрей Разин – о поражении от московского «Динамо» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    – Неплохая игра. В принципе, хорошо двигались, – приводит слов Разина официальный сайт «Северстали». – Но, к сожалению, те моменты, которые создавали, не реализовывали. Поэтому проиграли. Поздравляю соперника с победой.

    – Чистка состава закончена или еще продолжается?
    – Я бы не назвал это чисткой состава. Мы берем тех, кто способен помочь команде. Поиски игроков продолжаются, продолжаются поиски вариантов обменов.

    – Какие позиции вы бы хотели усилить в период дозаявок?
    – Все. Сегодня у нас было шесть защитников, которые есть в команде. Седьмой – Сычушкин 1999 года рождения. Он двадцать семь секунд сыграл. Больше защитников нет. Остальные травмированы.

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