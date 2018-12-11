Андрей Разин: Какие позиции хотел бы усилить в «Северстали»? Все!

Хоккей 11 декабря 2018 23:25 Источник: ХК «Северсталь»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин – о поражении от московского «Динамо» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Неплохая игра. В принципе, хорошо двигались, – приводит слов Разина официальный сайт «Северстали». – Но, к сожалению, те моменты, которые создавали, не реализовывали. Поэтому проиграли. Поздравляю соперника с победой.

– Чистка состава закончена или еще продолжается?

– Я бы не назвал это чисткой состава. Мы берем тех, кто способен помочь команде. Поиски игроков продолжаются, продолжаются поиски вариантов обменов.

– Какие позиции вы бы хотели усилить в период дозаявок?

– Все. Сегодня у нас было шесть защитников, которые есть в команде. Седьмой – Сычушкин 1999 года рождения. Он двадцать семь секунд сыграл. Больше защитников нет. Остальные травмированы.