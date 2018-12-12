Лаури Марьямяки: Предупреждали игроков, чтобы будет сложно найти путь к воротам «Салавата»

Хоккей 12 декабря 2018 03:35 Источник: ХК «Салават Юлаев»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки – о поражении от «Салавата Юлаева» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Поздравляю «Салават» с победой. Думаю, мы начали не так хорошо, как ожидали, но во второй половине первого периода уже играли лучше. Доволен тем, как провели второй период.

Предупреждали игроков, чтобы будет сложно найти путь к воротам, соперник хорошо защищался в средней зоне. Третий период получился хорошим для нас, но реализация бросков была совсем низкой, в отличии от «Салавата», который из трех бросков забил два.

Но всегда надо находить позитив – Хартикайнен и Местола были сегодня лучшими на льду», – приводит слова Марьямяки официальный сайт «Салавата».