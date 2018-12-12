Патрик Закриссон: Мне все еще нужно время для набора оптимальных кондиций

Хоккей 12 декабря 2018 09:31 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Спирин Дмитрий

Нападающему московского клуба КХЛ "Динамо" Патрику Закриссону нужно время, чтобы набрать оптимальные кондиции после травмы.

"Физически я чувствую себя нормально. Могло бы быть и лучше, но вхождение в нужный ритм не происходит сразу, ведь всегда тяжело набирать форму после того, как не играл больше месяца. Мне все еще нужно время для набора оптимальных кондиций. Я готов играть, я хочу играть, я полон энергии, но следует подумать, как правильно распределить мое время на площадке", - цитирует 31-летнего шведского хоккеиста агентство ТАСС.

Во вторник Закриссон забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Северсталью" (3:1). Всего на счету форварда в нынешнем сезоне три шайбы и пять передач в 22 матчах.



Закриссон получил травму 5 ноября и вернулся на лед 10 декабря в матче с петербургским СКА (0:2).